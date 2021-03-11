藻礁公投案8月如過關，三接蓋不成，恐引爆接收站「超載」危機！根據經濟部統計，去年全國2座接收站負載率已達到108％，負荷量達歷史新高。更嚴重的是，如三接無法上來，到2025年，全台接收站負載率進一步達到115％，遠超過國際安全平均使用率5成，操作與斷氣風險升高。

根據經濟部統計，2020年天然氣用量應為1640萬公噸，但實際高雄永安與台中兩座天然氣接收站，去年共進口卸收1775萬噸，負載率達108％，創下接收站成立以來最高。

而根據中油2025年能源轉型接收站裝卸量估計，當年天然氣需求量是2350萬噸，原本寄望三接，台電在基隆協和、台中港的四接、五接上來，可將負載率壓到9成以下。

如今，一旦觀塘三接收站蓋不成，卸收量少掉300萬噸，2025年全台接收站卸收量將只剩2050萬噸，如此負載率非但不能得到舒緩，還更惡化到115％，嚴重超載。

中油主管表示，以亞洲最早建立天然氣接收站的日、韓來說，負載率都僅有3到4成，連中國大陸也才73％，國際水準在5到6成為正常，我們的接收使用率太高了。

中油說，設備使用一旦超載，會有三個風險，一是失去彈性支援空間，二是無法好好保養維修，生病出狀況機率升高。最後是管線與儲槽不斷使用、加壓，可能常常極限運轉，就跟汽車一樣，引擎常常跑到紅線區，嚴重可能掛點故障。

(中時 )