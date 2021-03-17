藻礁公投壓力爆表，立法院副院長蔡其昌今接受廣播專訪指出，香港城市大學校長郭位探詢「中國廣核集團」評估在台中蓋核四，台中市長盧秀燕卻說會尊重中央，他抨擊盧秀燕反燃氣、反藻礁蓋三接，對核四又是這種態度，「整天嫁禍人家，搞政治鬥爭，這個就叫小人步、博歹筊」。台中市政府強調，核四議題屬中央權責，呼籲中央做好能源政策規劃，兼顧能源充足與生態保護。

台中市政府表示，市長盧秀燕上任後全力改善空汙，除加強督促中火減煤減排、汰舊換新，也針對固定、移動、逸散等各面向推動各項空汙改善措施，讓台中PM2.5平均濃度從2018年18.8微克降至去年15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，創下歷史新低。

盧秀燕指出，台中的火力發電廠是全國最大的發電廠，3、40年來台中人貢獻最大、受害也最大，所以假如中央執意要在台中增加核電機組的話，「我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止，據我的了解，中央都沒有這樣的打算。」

台中市政府強調，核四議題屬中央權責，呼籲中央做好能源政策規劃，兼顧能源充足與生態保護。

(中時 )