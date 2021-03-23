豐原葫蘆墩圳停車場遭人占用擺攤，地面擺放雜物，相當凌亂。（王文吉攝）

豐原葫蘆墩圳停車場共有3席一般車位及2席身障車格遭占用擺攤。（王文吉攝）

台中鬧區有難民窟？豐原一名羅姓男子占用葫蘆圳停車場賣二手物，滿地凌亂雜物，員警勸說無效，最近甚至擴大經營，還擺爐具露天野炊。相關單位23日派員到場關心，羅男怒嗆他取得停車場業者同意，還反咬一旁榕樹倒塌多天都沒處理。對此豐原區公所表示，將通知台中市停管處、社會局、環保局、派出所等聯合會勘，協助羅男安置，恢復市容清潔。

被稱為「豐原難民窟」的停車場位於府前街110巷口，葫蘆圳停車場3席一般車位及2席身障車格被滿地凌亂雜物占用，地上擺放保麗龍箱、卡式爐、桌椅、鍋具，還有寄賣的茶具、吉他、DVD影集及成人片等，攤主的皮箱、衣物家當也放一旁，似乎以停車場為暫時棲身處。

羅男以停車場為家，還擺爐具露天野炊。（王文吉攝）

路過民眾將照片轉發到臉書地方社團，有網友表示「已經很久了，本來沒喝酒，最近酒伴來了，也會野炊」、「警員一直有勸說，但遊民不配合」、「晚上都睡在提款機門口，銀行很頭痛」、「跳蚤市場根本是難民區」。

豐原區公所派員到場關心，露宿街頭的羅男以為要被驅趕，怒氣沖沖表示，自己取得停車場業者同意，平時由他負責清掃落葉。羅男相當不滿被檢舉，並指著一旁福德祠倒塌的雀榕，表示，窟木殘枝橫躺停車場，至今3天仍未清理，反咬區公所正事不做、專找他麻煩。

羅男以停車場為家，還擺爐具露天野炊。（王文吉攝）

羅男強調自己取得停車場業者同意，平時由他負責清掃落葉，並靠自己賣二手物賺錢，不願接受安置。（王文吉攝）

對此豐原區公所主祕謝孟助表示，將通知台中市停管處，並會同社會局、環保局、派出所聯合會勘，就各自權責處理，包括遊民安置、違規佔用、廢棄物處理等，以恢復市容清潔。

據了解，羅男過去在屏東從事照服員，日前返回豐原處理父親後事，目前經濟來源主要靠販賣朋友寄賣的玉珮、茶壺、小盆景等古玩物。待在豐原的時間申請過不少救助金，包括公所急難3000元、勞工疏困10萬元、慈濟宮1萬元等，部分金錢用於旅社住宿。

羅男不滿被檢舉，反咬區公所放著倒塌的雀榕不清理，「正事不做、專找我麻煩」。（王文吉攝）

(中時 )