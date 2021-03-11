今天是日本311大地震10周年，又讓世人想起福島核災的塵封記憶。福島核災對台灣反核運動造成巨大影響，逼得馬英九執政時封存核四，促成蔡英文上台後推出非核家園政策。反思台灣這段反核歷程，精神科醫師沈政男不無感慨，如今空污成為全民健康威脅，反核正面臨環保與減碳挑戰，他預言，只要訴求空污會導致肺癌，828重啟核四公投將可望過關。

沈政男今在臉書發文提到，當年投入反核運動的親身經驗，他說，台灣社會反核反了好久，都無法形成穩定多數，但到了2011，車諾比事件後二十五年，爆發了福島核災，一切就有了不同。那場地震與核災，一下子改變了台灣民意。

到了2013年反核廢核情勢大好，於是促成了核四的停工與封存，與蔡政府的「非核家園」政策。福島核災的威力太大，2014的馬政府也只好順應民意，封存核四。後來蔡英文在2016當上總統，於是趁著這股反核力道，一舉拉出2025完全廢核的時間目標。

沈政男說，反核運動至此即將成功，台灣可免於地震引發的恐怖核災了。沒想到時代巨輪不停轉動，空污逐漸躍上檯面，成了另一個全民的健康威脅。不久前媒體民調顯示，828的重啟核四公投，很可能會過關。他分析，此公投只要訴求這一大絕招：空污會導致肺癌，道理非常簡單，民眾一想到核災恐怖，還是肺癌可怕？心中就會有答案。

沈政男指出，828不僅有重啟核四公投，還有擔心天然氣破壞珍貴生態環境而衍生的護藻礁公投。空污與藻礁是當年反核運動難以逆料的事，但時代正在改變，而現在除了反核，台灣人也關心甚至更擔心其他議題。這絕非蔡英文今天說「核四絕非選項！」一句話就可拍板的，畢竟2024她就下台了，屆時是哪一黨來接任還不一定呢。

沈政男認為，不能妥善處理廢核所衍生的環保與減碳問題，不要說核四，連核五、核六都可能捲土重來。「核災vs肺癌」是台灣的宿命之一， 而不只是能源問題，其他領域也有這樣棘手的難題。反核與其他台灣前途問題，都比大家原來所想的更加複雜。他提醒為政者，「絕不說絕不」才是真正的謙卑，也是為台灣各種問題尋找解答的最佳態度。

(中時新聞網)