對於民進黨批評國民黨提核四公投議題，國民黨發言人江怡臻今天提出四點回應，要求民進黨不要再騙人民並尊重民意，請民進黨祕書長林錫耀與發言人不要製造假消息，強調核四公投是由黃士修提起，不是國民黨，籲請民進黨認真思考能源配比政策。

江怡臻提出四點：

一、請民進黨不要再騙人民

現在總統是民進黨，立法院多數也是民進黨，現在卻不斷檢討在野黨黨主席、縣市長、議員，不願負起執政責任，人民真的這麼好騙嗎？

二、請民進黨尊重民意

每個政黨都必須尊重人民的選擇，公投是每位公民對於國家能源政策最直接的意見，民進黨不應該一直用政黨和國家的力量去對抗與自己不同的聲音。

三、公投是由黃士修提起，不是國民黨

民進黨一看到能源爭議，就急著要抓國民黨出來擋槍，卻忽略國民黨發起的公投案只有反萊豬與恢復公投綁大選二項。請民進黨林錫耀秘書長與發言人不要製造假消息，也請尊重由民間發起的核四公投領銜人黃士修。

四、請民進黨認真思考能源配比政策

能源政策屬於全國性中央政策，現在卻陷入煤炭、核能、天然氣的選擇難題之中，民進黨更是推託給各個地方政府做選擇，這樣的執政黨，根本不是執政黨！請民進黨說清楚合理的能源配比，不要把問題都推給地方政府，中央應明確規畫解決方案。

(中時 )