盧秀燕晚上在臉書上，還附上一張媽媽牽女兒的畫面，「我很懂得她的心情，再多的流言蜚語，都不會影響愛護下一代的決心。（陳世宗翻攝盧秀燕臉書）

台中市這兩天正值抗旱演練，市長盧秀燕16日晚上在臉書上說，「卻突然一堆人問我核電，台中有中火燃煤這麼久了，還要台中人再多承擔什麼？」她還附上一張媽媽牽女兒的畫面，「我很懂得她的心情，再多的流言蜚語，都不會影響愛護下一代的決心，我們繼續努力，讓台中更好」。

重啟核四議題無妄之災，竟蔓延燒到台中市！市長盧秀燕接連被追問立場，16日台中市議會召開臨時會，還被市議會民進黨團成員舉牌要求表態；盧秀燕除提前表態「她與台中人堅決反對」外；晚上在臉書進一步貼文指「流言蜚語」，她強調，繼續努力讓台中人過更好生活。

盧秀燕晚上有感而發在臉書貼文，附上以一張媽媽牽女兒的照片說，跑行程的途中，看見這一幕，想起從政的心路歷程，感謝許多朋友，一路上很多人給她鼓勵或責備；但秀燕心裡只有一件事，「讓台中人過更好生活」。

盧秀燕強調，打通大智路，恢復老人健保，公托與公幼數倍增，減輕父母負擔，中央公園啟用，超過百座的共融公園優化中，雙十公車上路、iBike持續擴增，市民關心的空汙，去年pm2.5降到15.4微克，接近國家標準等，就是「讓台中人過更好生活」。

＃重啟＃核四＃臉書＃流言蜚語

(中時 )