台灣及帛琉旅遊泡泡正式啟動、將自4月上路，成為亞太地區互開邊界首例。旅遊業者雄獅(2731)及鳳凰(5706)對此均表示支持，將依照中央疫情指揮中心及觀光局規定辦理，積極爭取合作機會，並密切關注其他旅遊泡泡可能性，投入資源爭取疫後復甦的旅遊商機。

中央疫情指揮中心今（17）日宣布正式啟動「台灣－帛琉安全旅行圈推動施行計畫」，利用「綠色通道」在保障安全情況下重啟兩國觀光。觀光局配合推動前揭計畫，即日起恢復旅行業組團赴帛琉旅遊及接待帛琉來台觀光團入境，請旅行業者確實依計畫辦理。

指揮中心表示，目前台帛旅遊方式限雙方以觀光事由團進團出，不得擅自脫團及安排個人行程。初期航班規畫每周2班，每班入境班機旅客人數上限110人、每周上限220人。旅遊行程應依經核定行程進行安排，包含抵達日及離境當日，旅遊全程日數以8日為限。

對於台帛旅遊泡泡正式啟動，雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，集團對逐步解封國境樂觀其成，指出政府政策開放到哪裡，雄獅就做到哪裡，強調一切均將依照指揮中心及主管機關觀光局規定辦理。

游國珍指出，雄獅旅遊網在上周五（12日）已先增設旅遊泡泡專區，讓有需求的旅客先行填寫表單預約、且不需收取訂金。目前已有不少旅客已先行登記，初步估計已有超過400人預約單，待細節規畫正式宣布後，雄獅將即刻推出相關產品。

雄獅表示，帛琉旅遊團初步行程包括：自4月1日起每周四出發的4天、與每周日出發的5天兩種行程可選擇，價格方面仍待其相關內容確認後才能明確估算。不過，預估旅遊費用可能會較疫情前調漲一倍、約在7～9萬元之間。

鳳凰則認為，台灣防疫有成、帛琉無確診案例，在雙方政府及防疫專家努力下，台灣帛琉旅遊泡泡在考量防疫及舒適前提下，有效率減化檢測及健康管理時程，不致帶來太多不便，相信可吸引想一圓出國渡假願望的旅客。

鳳凰指出，公司自疫情以來配合政府政策，調整符合防疫項目的行程產品、並恪遵各項防疫規範，將積極爭取合作機會，初期先依拍板航班規畫4天及5天團體行程，包裝經過篩選之旅館與餐廳，結合著名景點，在遵守防疫規定的流程下，讓旅客玩得安心舒適。

(時報資訊)