多項公投逐漸逼近，預計在8月舉行，目前除重啟核四確定成案，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁公投已跨越第二階段連署門檻，4案可望一起投票。而行政院長蘇貞昌被問及若公投通過，閣揆會不會辭職下台負政治責任？他則是強調這次是政策公投不是政治公投。此話一出，引發國民黨立委賴士葆批評，蔡政府的閣揆和閣員視公投民意如無物，念茲在茲的只想保住官位，因為「集體戀棧」就不必覺得汗顏。

國民黨立委鄭麗文16日在立法院總質詢時要求行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等閣員承諾若公投通過，下台負政治責任；對此，蘇貞昌強調，這次是政策公投不是政治公投。王美花說，經濟部長是政治任命，長官請我們繼續工作，就會為人民持續工作。

鄭麗文再問陳時中，萊豬公投若通過，是否會請辭，陳時中說，這是科學的問題，我們是依照科學的證據決定政策，不會因公投結果下台。陳吉仲則說不管公投結果，希望為養豬產業永續經營。

對於蘇貞昌和相關部會首長的回應，賴士葆今(17日)在臉書批評蔡政府的官員，之所以讓人無法尊敬，主要是因為不把自己當成有格調的官，卻自我矮化成效忠政黨的小李子，沒有擔當、沒有骨氣，不敢為政策辯護，即便為政策辯護不是基於專業理念或全民福祉，乃是站在政黨的立場，捍衛政黨的利益。

賴士葆更提醒民眾，蔡政府的閣揆和閣員視公投民意如無物，公投結果只是參考之用，不必太認真看待，他們從來不曾在民意面前謙卑，「念茲在茲的只想保住官位，因為集體戀棧就不必覺得汗顏。」

看完賴士葆的貼文，不少網友都在底下留言表達認同，認為官員把官位看的比民意重要，並非不是堅守崗位，而是堅守「官」位。

(中時新聞網)