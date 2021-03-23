民眾黨立委蔡壁如今天在質詢時關切租屋市場不透明，導致租屋客報稅時無法扣繳房租，質疑政府有無精算房東因逃漏稅的稅損金額，財政部長蘇建榮說，去年啟動專案查核，目前已實施3個月，但成效尚未出來，為讓租屋市場透明化，財政部將會跟內政部推動租屋市場的實價登錄。

行政院長蘇貞昌今天繼續到立院進行施政總質詢。民眾黨立委蔡壁如關切居住正義，政院雖提出「房地合一稅2.0」版本，但擱置囤房稅，有違蔡英文的「房市三箭」政策。

蘇貞昌答覆，打炒房要打在居住上有用的地方，若一件房屋要價幾千萬元，祭出的囤房稅僅幾千元，持有房屋的房東不會為了這幾千元，而賣掉幾千萬的房屋，反而在政府調漲囤房稅後，以調漲租金將成本轉嫁到租屋客。財政部長蘇建榮也說，政策要有先後次序，目前優先推出「房地合一稅」，就是對潛在的投機炒作做抑制。

蔡壁如提醒，先前蘇建榮有允諾，要在1個月內提出囤房稅導致租屋上漲的實際證據，希望此次不要像開放萊豬進口交差了事，還是要有科學證據，並舉台北市於2014年實施囤房稅，從2014年至2018年的空屋率有緩慢下降。不過，蘇建榮認為，2014年台北市是因為同時把稅金、稅率調漲的結果，而不是囤房稅提高而造成。

除了關切打炒房議題，蔡壁如也關切租屋市場不透明等議題，詢問目前有多少租屋客無法申請租屋補助以及無法入籍？有多少租屋客報稅時無法扣繳房租？有多少房東藉此逃漏稅？導致多少稅損？

蘇建榮說，根據2019年所得稅申報資料顯示，有申報租賃所得的有63萬家戶，租賃所得總額共1194億元，財政部從去年就進行專案查核，目前已實施3個月，成效尚未出來，另外，為了加強租屋市場透明化，將和內政部推動租屋市場的實價登錄，透過公正制度，公開資訊。

(中時 )