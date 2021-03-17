重啟核四並移台中等議題引發熱議；民進黨今向也是台中的國民黨主席江啓臣喊話，「神隱144小時，江啟臣主席應該要說清楚，你支不支持重啟核四。」

民進黨發言人謝佩芬金指出，民進黨從3月11日就問國民黨江啟臣主席，是否支持重啟危險的核四，3月13日，又再度詢問江啟臣主席，是否支持馬英九前總統所主張的「以核養綠」，但直到現在，已經過了144個小時，江啟臣主席你依然在神隱，依然不願對重啟危險核四表態。

她說，江啟臣不只是國民黨的主席，也是台中市豐原、東勢、石岡、新社、和平選出來的立委；昨天台中市議會民進黨團詢問台中市長盧秀燕，支不支持核四蓋在台中，盧市長表示反對核四蓋在台中，但是盧市長的環保局長接受媒體專訪的時候卻說，「蔡政府死抱廢核神主牌不放，卻無視國際碳覺醒的趨勢，是國際視野高度不夠。」局長的說法擺明就是擁抱核電。

她說，難怪會讓人質疑，盧秀燕市長的環保局長擁核的態度，加上過去一直阻擋中火燃氣機組的更新，就是想要擁抱核能、支持重啟核四？

她表示，既然核四重啟改在台中，盧秀燕市長已經表達反對，作為台中選出的立委，江啟臣主席，是不是也該向台中市民說清楚立場？對核四重啟的立場是什麼？

(中時 )