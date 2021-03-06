根據一項國際調查，女性在世界各國議會占比以25.5%創新高之際，日本女性議員占比卻不到一成，敬陪先進國家末座，顯示日本在女性政治參與方面仍大幅落後國際潮流。

日本放送協會（NHK）報導，由全球各國議員組成的國際國會聯盟（IPU）在3月8日國際婦女節前，公布全球193國議會截至今年1月1日止的女性議員占比。

整體來看，全球各國議會議員席次中，女性平均占25.5%，創歷史新高紀錄。

女性占比最高國家是非洲的盧安達，比率約61.3%；占比全球第2高是大約53.4%的古巴；第3名則是阿拉伯聯合大公國，占比約50%。

反觀日本，眾議院女性議員占比跟前一年同為約9.9%，在全球各國女性議員持續增加的情況下，排名較前一年退後一名，來到第166名。

如果從七大工業國集團（G7）來看，法國以約39.5%居全球第27名；義大利以約35.7%居第35名；美國以27.3%居第67名，只有日本落在100名外。

IPU談到日本的狀況時表示，因為男性占優勢地位，造成日本名次敬陪先進國家末座。

(中央社)