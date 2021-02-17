轉型為提供軟硬體平台智慧生活與智慧安防服務方案的系統供應商的云辰電子（2390）今年1月透過子公司EVERSPRING INDUSTRY(S)PTE LTD ，處分轉投資的生產基地東莞利源電子有限公司100％股權，處分投資收入為人民幣2.94億元，初估處分利益約新台幣9億元，依云辰現有股本21.4億元換算，每股獲利貢獻達4.2元。

2020年全球因為新冠肺炎疫情的衝擊，整體經濟情勢嚴峻，對於云辰也是具挑戰的一年，為迎戰未來，云辰除商業經營模式展開轉型外，也在今年初宣布透過子公司EVERSPRING INDUSTRY(S)PTE LTD，處分轉投資的生產基地東莞利源電子有限公司100％股權，初估處分利益約新台幣9億元，云辰表示，預計今年二月底前就會完成所有股轉程序，未來也將根據實際進展依法令規定公告。

云辰指出，去年新冠肺炎橫掃全球，但云辰去年在全球經濟不景氣下，營收表現持平，實屬不易，相信云辰未來在營收及獲利會有優異的成長表現，為尋求轉型，云辰積極佈局中南美及歐洲安防市場，產品除防盜/防災/家庭自動化/影像監控，整合軟硬體平台及APP，以提供軟硬體平台智慧生活服務方案的系統運營商之經營，以服務為目標之商業型態，擴大公司商業經營模式及產品價值之競爭力，公司創造更大利益。

因應市場與商業型態的轉型，云辰近年佈局生產基地移轉計劃，改造工廠生產流程、品質的重點並提升自動化生產技術，達到系統化管理的目標並降低總體生產成本、提高產品毛利並做到即時管理，提升公司獲利能力。

(工商 )