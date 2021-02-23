總統蔡英文今日出席「新北市樹林產業專區太陽光電系統啟用儀式」，她表示，綠電視台灣實現能源轉型、佈局下一個世代的產業競爭力，希望企業一起達到使用綠電的目標，並保持Made in Taiwan產品的優勢。

蔡英文指出，2020年工業用電超過了全國總用電量的一半，因此用電大戶有更高的義務，要來使用綠電，並且推廣再生能源，2021年1月「用電大戶條款」正式上路，一共有300多家企業，需要在5年內使用至少10％綠電。

蔡英文強調，政府會協助企業，一起達到使用綠電的目標，保持Made in Taiwan產品的優勢。為了穩健來推動太陽光電，行政院副院長沈榮津領導跨部會的工作小組，盤點場址、簡化流程、排除困難，也已經盤點出公有屋頂的空間。2020年底為止，屋頂型的光電設置量已經突破4GW，蔡英文感謝企業的響應，也希望更多的企業，一起來加入設置光電的行列。

在能源轉型上，蔡英文認為，太陽光電是第一波的主力，除了屋頂發電外，漁電共生也是這個階段的重點，一波接一波的綠能計畫在實施，讓綠電的供給越來越充足。綠能的發展是這幾年政府最重要的政策之一，也是國家核心戰略的產業，代表了台灣實現能源轉型、追求永續發展的決心，同時也在布局下一個世代的產業競爭力。

另外，台灣有了綠電以後，也能提高企業在全球供應鏈中的競爭力，包括Apple、Google等國際品牌商在內，愈來愈多的大型企業，加入再生能源倡議組織RE100，紛紛提出產品製程要100％使用再生能源的承諾，台灣的台積電也加入了RE100，計畫在2050年底前，100％使用再生能源。

蔡英文回憶，在2016年她剛上任的時候，電力的備轉容量率只有1.64％，政府從最低點開始努力提升，現在已經穩定地保持在10％以上，這幾年太陽光電的占比也持續提高。

蔡英文也希望，地方政府和產業積極配合政府推動能源轉型，期待在中央、地方攜手合作下，一起讓綠電的發展大步向前，也要一起克服困難，讓各地方能夠有永續、低風險，又有競爭力的產業環境。

(工商 )