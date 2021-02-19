美股震盪拉回，台股加權指數19日開在16,376.91點，下跌47.6點，台積電（2330）開在656元，下跌4元，電子股熄火，資金轉進水泥、塑膠、生技等類股，大盤跌幅有縮小態勢。

受到資金撤出大型科技股、美國上週首次申請失業救濟金人數意外上揚影響，美國四大指數18日全面拉回。

道瓊工業平均指數2月18日下跌0.38％（119.68點）、收31,493.34點。那斯達克指數下跌0.72％（100.14點）、收13,865.36點。費城半導體指數下跌0.99％（31.45點）、收3,146.79點。

群益投顧指出，加權指數處於短期均線之上格局，但美債殖利率攀高，衍生變數有待釐清，大盤短線料轉高後震盪。

台幣強勢未歇，台股波段居主要市場超強位階，對應出新揭露華爾街金融機構也開始關注台股ETF，國際資金持續進駐態勢不變。不過，美債殖利率攀高，可能牽引資金（從新興市場）移出，科技股承壓風險逐漸醞釀之中。

在主流類股部分，群益投顧認為，近日盤面以二線板卡股為主的比特幣概念、泛防疫概念與通膨概念股，表現相對強勢，電子股以矽智財相關個股，表現相對強勢。

(工商 )