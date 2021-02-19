雖然英國在聯合國安理會大聲疾呼各國應休兵與暫停衝突以利疫苗接種，但美中仍互就新型冠狀病毒防疫、疫源調查等議題不點名互批，考驗拜登政府與中國能否在聯合國合作。

路透社報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）敦促擁有15個成員的安理會應「迅速通過 」一份休兵決議草案，警告類似葉門這樣國內尚有戰亂的地區，全球各地將有計達1.6億人恐因情勢不穩與衝突而錯失接種疫苗的機會。

拉布說：「各地區停火將是能挽救人命的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種關鍵。」

此前因中國與美國川普在多項議題上有嚴重齟齬，安理會耗費3個多月才呼應聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）去年所籲、全球應為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情停止武裝衝突的呼聲。

中國外交部長王毅在安理會說：「我們需要抵制偏見，尊重科學，拒絕虛假信息和將新冠疫情政治化的企圖。在這方面，安理會成員必須以身作則。」內容雖未點名具體國家，但外界仍認為這是在影射美國。

另一方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）雖表示，將在月底前對世界衛生組織（WHO）支付超過2 億美元費用，也提到正在進行的疫情起源調查必須獨立，基於科學事實且不受干擾。

儘管未直接點名中國，布林肯說：「為更了解疫情事實以應戰下一場大流行，所有國家地區必須在任何疫情爆發初期就第一時間提供所有資訊。」

(中央社)