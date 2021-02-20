據《商業內幕》（business Insider）引述多位歐美情報人士報導指出，總債務超過10億美元、又欠德意志銀行至少3.4億美元的美國前總統川普，他身上有太多美國國家機密，引起美國與歐洲的情報人士擔憂他恐成為外國勢力的下手目標，直言這種風險實在太明顯，已對歐美情報圈都造成前所未有的挑戰。

報導指出，川普根本管不住自己的嘴，無法對美國情報機密三緘其口，例如在他任內期間透露以色列情報人員在敘利亞密會俄羅斯大使與無意間透露美國間諜衛星的能力；甚至他有可能將情報扭曲借用為個人的政治需求，像是在首次彈劾案中，川普就用了烏克蘭介入選舉的假情報，並向烏國總理施壓。

一名北約的情報官員透露，很明顯川普根本沒有維護情報的想法，他公開的行為早已說明「他根本不在乎」。其他受訪的情報人士也有同樣說法，一名情報官員透露「他的個人想法早已證實，為了錢什麼都願意做；而他又欠了上千萬美元債務，很明顯要償還並不容易，但他幾乎擁有每一條自由世界過去4年的機密」。

這位官員指出，他絕對會把所知的機密當成是市場商品販售，任何一所情報機構都會認定，川普絕對是那種很樂意把情報賣出的人。不過，沒有一位情報官員願意明確點出那些情報未來恐會被川普當成商品賣出。不過其中一位官員暗示，像是核武、能源基礎設施防護，以及與緊密盟友的相互防禦，將會對中俄等國十分珍貴。

另外，對於拜登不願再給川普情報簡報的權力，1名情報界人士表示「這正好止血」。

(中時新聞網)