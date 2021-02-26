在美國前總統川普煽動下，眾多川普支持者於1月6日闖入國會，震驚美國政壇與全球。雖然目前已有諸多涉案份子遭捕，但據路透社報導，國會警察局代理局長皮特曼（Yogananda Pittman）25日警告，有情資顯示先前曾參與國會動亂的極端分子，預定在總統拜登赴國會發表國情咨文演說時炸毀國會山莊，並殺害多位議員。

有情資顯示先前曾參與國會動亂的極端分子，預定在總統拜登赴國會發表國情咨文演說時炸毀國會山莊，並殺害多位議員。圖為川粉們於1月6日闖入國會。（美聯社）

報導指出，皮特曼向眾議院撥款委員會議員們表示，她呼籲國會山莊一帶仍須維持高度維安，強調「曾出現在6日闖國會的武裝份子曾表示，他們渴望在國情咨文演說時炸毀國會山莊並盡可能殺害越多議員」，並強調基於此情勢，警方將採舉更謹慎的作法，也就是在解決問題之前，國會警員會保持高度維安戒備。

報導指出，雖然歷年來國情咨文演說通常在年初舉行，不過目前拜登發表演說的時程仍未確定。在川粉闖國會後，華府特區仍維持前所未見的維安措施，包括架起圍欄鐵絲網，並由駐進的國民兵設立檢查點，預計在3月中旬前會維持兵力約5000人。

另外，皮特曼也同時向議員解釋為何國會警察並未事先預防暴民闖國會。她表示，雖然警方對於可能的動亂並非一無所知，但隨後動亂的規模，遠遠超過所獲情資顯示，指出「雖然我們知道有極端分子暴動的可能性，但沒有可據信的威脅情資顯示會有上萬名群眾攻擊國會，連聯邦調查局與其他執法部門也未獲得類似情資」。

1月6日的國會動亂共造成5人死亡，其中包括4名抗議者與1名警察，而警方目前也起訴了200多名參與動亂的極端分子，其中包括了守誓者（Oath Keepers）和驕傲男孩（Proud Boys）等極端右派團體。

(中時新聞網)