聯邦調查局（FBI）警告 民兵可能密謀攻擊國會大廈

美國官員周三警告國會議員，國會大廈4日可能受威脅，並為預防起見，而加強安全警戒。就在不到兩個月前，川粉才暴力攻擊國會大廈，導致5死，數百人受傷，並一度危及議員的性命。

據CNN新聞網與《紐約時報》（The New York Times）3日報導，有鑑於國會大廈警方警告，可能出現安全風險之虞，眾院調整了投票時程，決定周三晚，而不是原本預定的周四，就警察改革法案進行投票。

知情人士透露，聯邦調查局（FBI）和美國國土安全部提供的情資警告，包括極右組織「3%者」（Three Percenters）在內，極端分子正日益熱烈討論，4日可能密謀攻擊國會大廈。

美國官員警告 有民兵密謀攻擊國會大廈

據看過情資的政府高層官員說，這可能的陰謀攻擊，似乎是由極右「匿名者Q」（QAnon）陰謀論所引發。

而他們會選在3月4日，是由於美國憲法原本規定，當天才是總統就職日，但在1933年美國憲法第20修正案通過後，從1937年起，就職日便改為1月20日。這些極端分子計畫，要在3月4日當天，讓川普恢復總統職，並重新展開對美國敵人的聖戰。

儘管安全警戒加強，但執法人員說，並不清楚這些討論是否已超越討論階段。1名消息人士透露，這些大都是網路上的討論，未必意味有人會跑到華府展開行動。然而，歷經1月6日令人錯愕的川粉攻擊後，國會大廈警察和國會成員似乎都不願再冒任何風險。

(中時新聞網)