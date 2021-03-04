《國防新聞》（Defense News）4日報導，美國2名民主黨籍國會議員準備推出法案，以阻止原定於明年展開研發作業的「海基核子巡弋飛彈」（SLCM-N），稱該計畫是一種「浪費」。

民主黨籍的眾議院「海上力量和兵力投射小組委員會」主席柯特尼，以及同黨籍的參議員范霍倫，準備公布一項法案，旨在阻止「海基核子巡弋飛彈」計畫。柯特尼在聲明中指出，計畫成本將高於先前估計的90億美元（約新臺幣2500億元），消耗原本可用於增購維吉尼亞級攻擊潛艦的經費，且在該級潛艦上裝設核子巡弋飛彈，將對其核心任務造成影響，即在太平洋與歐洲戰區維持傳統彈頭的戰斧巡弋飛彈打擊能力。

柯特尼更強調，這項「有常識的」法案將讓美國海軍得以保留珍貴的資金，不會消耗在一項「幾乎未曾在國會討論過的浪費計畫」上。

這是民主黨打擊美國前總統川普核武計畫的最新動作，先前已有多名民主黨國會議員致信美國總統拜登，要求美國政府取消裝設於三叉戟D-5潛射洲際彈道飛彈上、當量僅約5000噸的W76-2戰術核彈頭，並暫緩「陸基戰略嚇阻」（GBSD）飛彈計畫的研發作業，後者預計將取代美軍現役的義勇兵3型洲際彈道飛彈。

川普於2018年公布《核武態勢評估》（NPR），認為美國與俄羅斯、中國大陸、北韓、伊朗等潛在對手相比，過度缺乏威力較小的戰術性核子武器，可能導致在區域衝突中沒有成比例的反擊手段。不過部分專家憂心，由於核武性質過於特殊且敏感，此類政策恐無助於穩定全球情勢。

(中時新聞網)