共和黨重量級議員麥康奈（Mitch McConnell）在數周前才猛轟批評美國前總統川普煽動川粉闖國會，不過如今他對川普的態度似乎有微妙轉變，不僅在先前的二次彈劾案中反對定罪川普，且被問到是否會支持當前仍是最有望代表共和黨出征2024年大選的川普，麥康奈稱「若他通過黨提名，我肯定會支持」，引起外界關注。

據美媒《國會山莊》報報導，麥康奈在接受《福斯新聞》專訪時表示「現在到2024年還會發生許多事，我得知目前至少有4名有意參加競選的人選...這會是一場完全公開的競爭」；被問到如果川普在2024年黨內初選中脫穎而出是否會支持，麥康奈回答「若通過黨的提名，那就絕對會」。

報導指出，麥康奈受訪時的言論，是這位共和黨領導人批評川普需替川粉闖國會負責等重話之後，首次直接提到川普的發言。在參議院先前審理川普二次彈劾案時，麥康奈曾表示川普在道德上必須替國會動亂負責，表示「他灌輸暴徒謊言」，「暴徒們是受到總統及其他權勢人士的煽動，他們企圖利用恐懼及暴力」；不過川普隨後透過聲明，反嗆他是「不苟言笑、一臉憂鬱的黨派駭客，跟著他的參議員，不會再次贏得選舉的」。

報導稱，雖然川普煽動川粉闖國會惹火許多共和黨人，甚至讓前副總統彭斯（Mike Pence）與多位兩黨議員一度身陷危機；但根據美政治媒體《Politico》與民調機構「晨間諮詢公司」（Morning Consult）在14日至15日之間進行的民調指出，在共和黨支持者心目中，川普的支持率以53%排名第一，不僅遠遠超過第二名12%的彭斯，且準備在28日於「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference，CPAC）發表政治演說的川普，絲毫沒有退出政治鎂光燈的跡象。

(中時新聞網)