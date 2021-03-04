中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日表示，首批到貨的11.7萬劑AZ疫苗，是我國直接洽購的1千萬劑的一部份，依規畫將優先提供給第一順位中最高風險的5萬多名醫護人員開始施打。但為何首批疫苗量比採購的1000萬劑少這麼多？中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢接受《中天》電訪指出，這比較像是簽約的「訂金」，先給我們試試疫苗成效，好讓政府單位看疫苗效果如何再做後續決定。

王任賢3日接受《中天》政論節目「頭條開講」主持人周玉琴、林嘉源電訪，對於「疫苗為何這麼晚才通知我方，且來了11.7萬劑，民進黨為何有別以往，沒有大張旗鼓大內宣？」。

王任賢分析推測，這11.7萬劑肯定是東湊西湊來的，從陳時中後面反應來看，民進黨自己應該也嚇了一跳，怎麼就這樣來了，他認為，主要是疫苗剛開始量產，加上全球都在搶，市場供需無法平衡，台灣又搶著要，AZ只好先湊一點給我們。

至於「第二批劑量會到貨多少、何時開始施打？」王任賢說，疫苗施打真正重要的是覆蓋率，每人打2劑的用意在於，第一劑看「人體反應」，第二劑是「著床」，而目前能省去打第二劑的疫苗，就是阿斯特捷利康AZ疫苗(AstraZeneca)和嬌生疫苗(Johnson & Johnson)。他解釋，這2種疫苗是「腺病毒疫苗」，該疫苗是以其他病毒作為載體，帶著可產生新冠病毒棘蛋白的基因，打入人體後，能刺激人免疫反應很長一段時間，防護力達7成，且不會造成人類感染。

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢。(圖/本報資料照，馮惠宜攝)

對於「政府若拿不到後續疫苗或難以取得，該怎辦？」他建議，以AZ疫苗防護力高的成效來看，政府應讓每人先打一劑，後續第二劑等全球市場稍微穩定後再看，因為新冠疫苗防護目的相同，是可以交互打的。

王任賢坦言，他個人覺得，首批11.7萬劑只打5萬名醫護是相當可惜的，若能施打11.7萬人「覆蓋率」會比較好。但為何AZ只給了這點疫苗，他分析，這比較像是簽約的「訂金」，先給我們試試疫苗成效，好讓政府單位看疫苗效果如何再做後續決定。

中天【頭條開講】20210303 只是試用品? AZ首批11.7萬劑疫苗來台! 被當施捨對象? 撿別人剩下的？（圖/截自 中天新聞畫面）

但他也強調，第一批打在醫護身上，一定要打好，若打得亂七八糟、零零落落，會降地民眾對疫苗的信心，就算後面有再多的疫苗，接種率也很難打滿，形同信心崩潰。

(中時新聞網)