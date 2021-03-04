台裔前美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）被爆出在任內利用職權幫忙家族事業、家人、處理私事，當中可以看出趙小蘭家族事業和大陸關係緊密。

3日公開的美國運輸部（U.S. Transportation Department）內部調查報告指出，台裔前美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）在任內利用職權幫忙家族事業、家人、處理私事，當中可以看出趙小蘭家族事業和大陸關係緊密，報告指出趙小蘭恐有濫用職權之嫌，不過美國司法部卻拒絕進一步展開調查。

綜合《紐約時報》（New York Times）、《華盛頓郵報》（The Washington Post）、《國會山莊報》（The Hill）報導，《紐約時報》2019年曾披露趙小蘭擔任運輸部長期間和家人的互動，以及乘職務之便，和家人前往大陸進行家族事業事宜，在國會議員的要求下，美國運輸部內部獨立調查機構督察長辦公室（Office of Inspector General）後續針對趙小蘭展開調查。

44頁的報告內容雖未正式提出趙小蘭違反了哪些道德準則，不過確實詳列了十幾項她如何利用職權協助父親及家族事業的事項。調查結果證實了《紐時》2019年的報導，指出趙小蘭曾指示辦公室員工安排父親趙錫成2017年10月大陸行的細節，包括透過美國國務院向大陸交通運輸部為包括妹妹趙安吉在內等6人安排2部車。此次大陸行包括停留家族企業資金支持的地點，以及會見大陸「最高領導人」，此次會面除了趙小蘭家人外，並未包含美國運輸部官員。此行後來因涉及道德疑慮而取消。

調查人員也發現趙小蘭多次要求下屬替父親辦私事，包括修改趙錫成的維基百科頁面，以及協助推廣他的中文自傳，調查發現，2名運輸部員工曾被指示將趙錫成的自傳寄給一名知名美國企業執行長，詢問對方能否幫忙寫序文。

2017年，運輸部員工也被指派向美國國土安全部（Department of Homeland Security）確認一名外國學生的工作許可狀態，該名留學生是趙氏家族基金會的獎學金得主，過去曾專訪過趙錫成，希望將他的人生故事「和中國千禧世代分享」。

另外運輸部也曾協助趙錫成接受一家中文電視台的專訪，根據運輸部的計畫內容，此次專訪聚焦在趙錫成如何被冠上「華人船王」的美名，以及家族企業福茂集團（Foremost Group）如何發展出現在在全球的地位。

除了協助推動家族事業、父親私人事務，報告也指出，趙小蘭也會請員工處理個人私事，包括曾發電子郵件給一名員工，幫忙寄送聖誕節飾品給家人。

報告也指出，督察長辦公室曾在2020年12月將此事知會美國司法部，建議進行可能的刑事調查，不過在川普下台前幾周，司法部的2個部門都拒絕展開調查，司法部當時回應指出，可能有道德或行政問題需要解決，但司法部不會展開刑事調查。

趙小蘭於1953年出生於台灣，8歲時隨家人移民美國，父親趙錫成出生上海，國共內戰後來到台灣，經過一番苦讀考上台灣甲種船長特考狀元，後續帶著家人赴美念MBA，更進一步在紐約創辦航運公司福茂集團。

(中時新聞網)