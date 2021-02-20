法2艦赴南海力刷存在感 將與美日大練兵

法國將二度穿越南海，加強刷軍事存在感。「雷鳴」號（Tonnerre）兩棲攻擊艦和「敘庫夫」號（Surcouf）巡防艦周四已從母港土倫（Toulon）出發，將赴太平洋執行為期3個月的任務。

據《海軍新聞》（Naval News）網和《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，這兩艘法國軍艦將通過南海兩次，並在5月參加美日的聯合演習。「雷鳴」號指揮官特雷尚（Arnaud Tranchant）說，法國海軍將致力加強與「四方安全對話」（Quad）成員美、日，印度和澳洲間的合作關係。不過，當他被問及，是否會通過台灣海峽時，他說，「還沒規劃這區域的航線」。

事實上，法國海軍2015和2017年時也曾通過南海。然而，分析家說，最新一次演習顯示出法國正加強介入印太區的跡象。就在上星期，法國核潛艦「翡翠」號（SNA Emeraude）才在「塞納」號支援艦（BSAM Seine）護航下，穿越了南海，引發北京的批評。

#JDA2021: LHD Tonnerre and FS Surcouf got underway for 5 months at sea, btw the Mediterranean and the #AsiaPacific. Both a training for junior officers and an operational deployment in a strategic region, acting for a free and secure #IndoPacific. 🇫🇷 is an Indopacific country. pic.twitter.com/oOwF0tooKw — ALPACI - France Pacific Command (@ALPACIFRAPACOM) February 19, 2021

Départ en mission du PHA Tonnerre. Le porte-hélicoptères participe à la mission Jeanne d'Arc, mission de formation des officiers-élèves de la @MarineNationale. Elle va durer cinq mois.#Marine #Armee #Depart pic.twitter.com/DdbH1nJpXu — RCF Méditerranée (@rcfmediterranee) February 18, 2021

法國2018年領先歐盟其他主要國家，率先建立了印太戰略。專家說，法國會藉由增加在相關區域軍事行動的頻率，進一步加強對抗北京在南海的廣泛主張，好維護在當地利益的「正常存在感」。

廈門大學南海研究院院長傅崐成說，這些在南海的相關巡航和演習令人憂心，而北京該深思，要如何因應這壓力。「顯然美國希望，能聯合北約盟國藉由軍演，還有所謂的自由航行，在南海秀肌肉。」他指出，當這些國家主張自由航行時，北京應該派戰艦隨行。不過當他們進入中方主張擁有的領海時，北京一定要根據聯合國海洋法公約抗議。

另一方面，北京智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI） 主任胡波則說，印太已日趨重要，法國正設法加強在南海的軍事存在感。然而，由於近年來它的軍力持續縮減，想要做到這點將會有困難。而香港軍事評論員宋忠平說，法國顯然是想在印太區展現軍事存在感，尤其在美方要他們配合美軍部署與活動的壓力下，更是如此。

(中時新聞網)