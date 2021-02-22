上周五美股大致收平，但受到區塊鏈類股大漲帶動，周一香港股市走高，恆生指數開盤大漲1.39%，為31071.61點，目前漲0.69%。國企股(H股)開漲1.14%，目前漲0.47%。

近幾日來比特幣漲勢凌勵，價格頻創新高，受此激勵，區塊鏈類股集體飆漲，火幣科技目前漲18.48%，歐科雲鏈漲16.05%，雄岸科技漲13.24%。

稍早前比特幣漲破5.8萬美元，再創歷史新高。

此外，受銅價大漲提振，紫金目前漲8%、五礦與江銅均勁揚12%。

恆生科技指數開高走低，主要成分股反轉走跌，美團開漲2.88%，目前跌0.9%。華虹半導體開漲3.05%，目前跌0.36%。網易開漲1.31%，目前跌0.63%。

小米由紅翻黑，開漲1.79%，目前跌近2%。該公司發布公告回應近日媒體有關小米擬進軍電動車製造業的報導，稱集團一直關注電動車生態發展，並持續進行相關評估與研究，但尚未進入正式立項的階段。

(時報資訊)