為推動國中小學生更多元的職業試探及興趣探索，教育部與地方政府合作建置「區域職業試探與體驗示範中心」，到目前已完成38所，以國中7至9年級及國小5、6年級學生為對象，分成學期中以及寒暑假營隊兩種方式，提供豐富的職群試探課程。

教育部國教署自105學年度起推動「區域職業試探與體驗示範中心」，截至109年核定全國22縣市設置45所職探中心（含偏鄉9所），已有38所建置完成。其中，台中市安和國中職探中心於去9年底揭牌，新竹市建華國中職探中心則於年1月初揭牌，成為最新加入的職探推動生力軍。

安和國中職探中心設計家政群體驗教室，模擬秀場的前後臺空間設計，讓學生體驗美容、美髮、走秀與服裝設計；建華國中職探中心則打造「好烷實驗室」、「AIoT研究院」等體驗教室，自製乾洗手、體驗物聯網智能家電設備及電路板操作與智能機器人互動，希望讓參與的學生認識科學研究實作與科技領域的職場現況。

除了上述兩間新的職探中心生力軍之外，基隆市碇內國中設計黑盒子劇場活動，為學童帶來身歷其境的劇場初體驗；另於偏鄉學校如台東縣新港國中結合在地文化，發展水產職群，帶領學生體驗擔任養殖小達人，了解魚菜共生以及製作迷你水族生態瓶；南投縣埔里國中設計小小電視台活動，讓學童身處模擬攝影棚，體驗主播及幕後工作者工作的甘苦。

教育部國教署表示，職探中心的設置是透過模擬職場實境，增進國中小學生對職業與工作世界的認識，提供職業探索機會，透過舉辦多場次實作課程，吸引各縣市國中小學生參與。

在新建置的職探中心陸續加入後，將能提供學生更多職業試探機會，讓國中小學生探索與接近真實的工作世界的同時，更激發自主學習意願，豐富對未來職涯發展想像空間，以培育學生具備良好工作態度及建立正確職業價值觀。

(中時 )