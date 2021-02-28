「中華民國私立科技大學校院協進會」近8日改選理監事，由龍華科技大學葛自祥校長當選第10屆理事長，他表示，未來將就學雜費調整、擴大境外生來台就學、大專校院退場機制等各項社會關注議題，向政府有關部門表達會員學校的立場與建言。

我國面臨嚴重少子化問題，其中受影響最大的私立科技大學，目前已有多所學校招學生而停辦，留下來的如何在逆境中求生，成為一大考驗。

私立科技大學校院協進會成立於民國2002年，宗旨在提昇技職教育水準，促進私立科技大學校院校務發展。成立初期共有39所校院加入，此後持續茁壯，目前協進會會員學校共有65所科技大學、技術學院及專科學校。

歷屆理事長對於改善私校資源、強化私校技專畢業生競爭力均不遺餘力，第八屆、九屆理事長唐彥博、徐守德任內，致力凝聚內部共識，並暢通與教育部協調平台機制，協助政府推動高等教育資源重新整合規畫等事宜。

最近被選為第十屆理事長的葛自祥，之前曾擔任過第六、七屆理事長，現在再度回鍋，顯示其在私立科大相當具有份量。

葛自祥表示，日後將秉持全力以赴精神，承擔此一重任，共同與其他私校攜手合作，邁向永續發展。未來協進會將配合產業方向，建立國內外產學夥伴與合作關係，以培養學生成為國際化的優質技術人才，提升技職教育品質。同時，他也會在學雜費調整、擴大境外生來台就學、大專校院退場機制等投入關注。

(中時 )