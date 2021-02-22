雖然印度與中國邊境對峙有緩和跡象，但印度延緩發放中國人簽證的狀態仍維持不變，持續衝擊在印度的蘋果供應鏈。有的企業擴廠工程受到延宕，有的產線安裝進度受影響。

印度與中國部隊去年5月初起在拉達克東部爆發對峙與衝突後，印度政府後來以國家安全等理由嚴格審查中國籍人士申請簽證，導致包括鴻海、緯創等雇用中國籍工程師的企業受到影響，或擴廠工程進度受到延宕。

蘋果供應鏈廠商相關人士告訴中央社記者，尤其是鴻海在清奈的擴廠工程，由於這項工程是委託給在中國建廠的合作夥伴中國建築第五工程局公司，導致整個廠房興建工程一度停擺。

但據當地產業人士透露，鴻海集團在印度清奈的擴廠工程並未停擺。

鴻海與其他在印度蘋果供應鏈企業雖向印度政府尋求解決方案，但印度主管機關仍以中國人在多國從事間諜活動，必須根據國家安全需求嚴格審查前來印度的中國人，拒絕為鴻海等蘋果供應鏈企業放寬與擴廠、建廠相關的中國人士簽證申請。

因此，鴻海高層去年陸續拜會外交部次長田中光及駐清奈辦事處處長王北平，尋求協助解決問題，同時也向蘋果公司反映。其他蘋果供應鏈企業，也都有類似動作。

經蘋果及台灣政府向印度政府交涉，以此舉將影響蘋果把製造產能遷移到印度的進度，嚴重影響印度總理莫迪推動的「來印度製造」（Make in India）政策和「印度自力更生」（Admanirbar Bharat）計畫。蘋果供應鏈相關人士透露，印度政府終於在去年10月到12月核發一批簽證給蘋果供應鏈公司雇用的中國人。

不過，相關人士指出，印度政府仍堅持必須按照印度國家利益，嚴格審查中國籍簽證申請人的背景，去年10月到12月拿到簽證的蘋果供應鏈廠商雇用的中國員工，都是持一年可多次入境的商務簽進入印度。

熟知內情人士表示，由於商務簽證效期比工作簽證短，雖可一年多次出入印度，但一次不能超過180天，加上受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，航班不穩定，且各國入境及轉機規定經常更改，首批拿到商務簽證的中國員工在印度停留時間都已快達180天，必須提前出境，成為管理上的困擾。

熟悉內情人士透露，一些蘋果供應鏈廠商只能暫時讓這些必須出境的中國工程師先前往杜拜，再重新回到印度工作，但這種方式仍造成業務延宕和人力管理上的困擾，企業也要付出更多成本。

此外，由於幫鴻海蓋廠的中國建築第五工程局公司是中國企業，並非在印度的蘋果供應鏈企業，相關員工仍受印度政府嚴審簽證申請，讓鴻海擴廠和擴充產能進度受到影響。

不過，熟知內情人士說，由於鴻海在清奈擴廠是為將來的蘋果訂單預做準備，不影響鴻海現在的製造，鴻海董事長劉揚偉日前也在新春開工時告訴媒體，印度延宕中國工程師簽證核發「目前對我們沒有什麼影響」。

一些布局印度的蘋果供應鏈企業正逐步調整派遣幹部赴印度的政策，盡量避免派中國籍員工到印度。

但由於許多製造業已長期在中國扎根，非中國籍人才必須重新培養，需要時間；如緯創，去年在台大舉公開徵求願意外派印度的人才，希望儘快培訓台籍幹部以逐漸取代可能在印度會碰到簽證問題的中國員工。

蘋果供應鏈人士指出，在印度蘋果供應鏈企業以其他國籍人才取代中國員工還需一段時間，如果印度政府對當前問題沒有更妥善方案，不但影響外資後續投資印度意願，也將嚴重衝擊印度成為全球製造中心的目標。（編輯：周永捷）1100222

(中央社)