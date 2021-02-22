買節能家電可減稅最高2千元，優惠有望再延長。財政部22日預告修正貨物稅條例、延長節能家電減徵貨物稅期限至2023年6月14日，減稅額度仍維持500元～2千元。官員指出，最快本會期三讀通過。

節能家電退稅優惠範圍為民眾購買經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，每台可核退貨物稅500元～2千元，優惠期限為2019年6月15日至2021年6月14日，若修法通過則延長至2023年6月14日。

依照財政部規範，民眾若購買符合規定的節能家電，可在半年內檢附購買證明文件照片至國稅局官網申請退稅，也可在半年內填寫書面申請書至任一國稅局、稽徵所或服務處等臨櫃或郵寄提出申請。

自2019年6月15日至2020年12月31日統計，節能家電退稅案件數約266萬件、減稅金額為45億元，其中以冷暖氣機170.2萬件、31.2億元居冠，其次為電冰箱66.3萬件、10.9億元，除濕機29.3萬件、2.6億元居第三。

(工商 )