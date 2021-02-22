財政部再送小確幸，今宣布購買節能家電退稅優惠擬再延長2年，從原定今年6月14日，延長至2023年6月14日止，各項適用條件均不變；家樂福表示，自有節能家電退稅優惠後，節能家電的業績明顯成長兩成，較耗電的冷、暖氣機最熱銷；對於延長退稅優惠，量販業者是「樂觀其成」。

棠藝室內設計主持設計師謝俊安表示，以前冷氣裝修師傅夏天最忙，現在已經沒有大小月之分，除了節能家電退稅刺激消費外，師傅寒假忙於公家機關、學校的空調設備等工程；至於節能家電退稅延2年，謝俊安認為，將促成消費者「提前」更換冷氣、暖氣、電冰箱等設備。

全國電子表示，去年夏天CP值較高、2至5萬元價位的家庭用的冷氣機，如東元、日立等是最為暢銷，如果沒有幾個星期預定，很可能挑不到消費者想要的機型。

財政部表示，節能電器貨物稅減徵優惠措施實施後，有效創造節電效益，除了降低二氧化碳排放，也節省民眾電費負擔；根據現行「貨物稅條例」第11條之1規定，購買能源效率分級第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高可享新台幣2000元退稅。

(中時 )