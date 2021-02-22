2020年全球深陷前所未見的公衛與經濟危機，國際精品在中國大陸報復消費支撐下，包括愛馬仕等以強化當地客戶購買力道與線上銷售因應，彌補觀光客流量減少衝擊，使得2020愛馬仕集團合併營收總計64億歐元，依固定匯率計算衰退幅度6％，優於開雲等其他集團表現。

愛馬仕發佈財報指出，2020下半年營收恢復成長，以第四季貢獻最為顯著，年成長16％；整體2020年集團門市營收小幅衰退2％，其中經常性營業利潤達19.81億歐元，占銷售比重31％，集團應占淨利為13.85億歐元，與2019年相比下滑9％。

穩健的財報表現主要受惠第四季成長21％，以及亞洲和日本地區的亮眼表現；愛馬仕指出，去年儘管受到疫情影響，仍積極維護銷售網絡，包含新門市開幕以及翻新改裝和擴建既有門市，其中，免稅商店大幅衰退32％，則主要受觀光客流量下滑衝擊，但全球各區域線上銷售均大有斬獲，全新數位平台持續於亞洲和中東市場推行。

日本以外的亞洲地區年增長14％，尤其是第四季挹注強勁動能，其中又以大中華地區、韓國和澳洲動能最為顯著。雖然部分地區再度關閉門市，但過去六個月以來的銷售表現依然穩健。韓國現代百貨大邱店門市、香港海港城門市和中國大陸大連時代廣場專賣店經翻新改裝與擴建後已重新開幕。全新線上購物數位平台已於香港、澳門和韓國啟用，線上銷售大幅躍升。

至於日本、美洲地區、法國與法國以外歐洲地區等都是衰退收場；展望2021年，因疫情整體影響目前仍難以評估。愛馬仕擁有高度整合的工藝商務模式和平均分布的網絡，以及創新的系列作品和廣大忠實客戶的支持，以中期來看，儘管全球經濟、地緣政治和貨幣不確定性仍在，但集團仍有信心實現依固定匯率計算達到營收成長的積極目標。

(工商 )