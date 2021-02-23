美國週一(2/22)美國新冠死亡數突破50萬人，但感染率和死亡數呈下滑趨勢，而美債殖利率攀升及通膨率上升引發擔憂，終場美股四大指數漲跌互見，漲幅區間位於-3.77至0.09%，其中大型科技股、晶片股出現拋售潮，那斯達克指數及費城半導體指數重跌逾2.4%，特斯拉(Tesla)則崩跌近9%。

台股目前在5日線(16,268點)、10日線(15,913點)之上，指數早盤開高走揚且一度創新高點，但盤中賣壓湧現，尾盤漲幅收斂，終場指數上漲68.78點，漲幅0.42%，收在16,410.16點，成交金額為3,549.92億元。三大法人合計賣超36.83億元：外資賣超28.74億元、投信買超4.64億元、自營商賣超12.73億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：約與前一交易日持平，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：守於5日均線之上，支撐為5日均線(16,268點)附近，壓力為16,700點附近。

（3）、技術指標：KD呈黃金交叉，但已位於超買區，短線進入震盪格局。

週一櫃買指數強勢上攻，漲幅2.86%，收在最高點(199.02點)，相對加權指數強勢。支撐為190點附近，壓力為206點附近，KD進入超買區，留意短線漲多回檔的可能。

觀盤重點，各國疫苗施打使得疫情趨緩，帶動觀光、生技、運輸領漲盤面各類股，目前指數守於5日均線之上，我們認為短線上可以5日均線為支撐，並須留意後續量價能否於盤整後同步向上走揚，較有利指數延續多頭格局，建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股佈局上可留意半導體、觀光、生技、紡織、貴金屬等族群。

(時報資訊)