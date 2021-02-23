玉山金(2884)第4個10年計畫中，將持續擴大海外布局，但對於併購尚未有具體規畫。玉山銀行董事長黃男州表示，去年玉山銀海外分行獲利拿下國銀第2，展望今年，仍規畫赴海外設新據點，先鎖定要在北越新設分行，地點是河內周圍的大城市。

黃男州表示，就資產規模來看，玉山金去年底已經來到2.9兆元，今年將可順利突破3兆元，提早1年達到預期目標。他強調，雖然業務和資產成長很快，但仍以提升價值為第1順位，但大不一定好，我們先求好、再求大。換言之，第4個10年的資產規模，目前也尚未定調。

玉山第4個10年計畫，先定調了以「海外布局」及「數位科技運用」為主要目標。至於IT建置的資本支出，公司並未透露。

據金管會統計，去年國銀海外分行整體獲利呈現衰退，玉山當然也不例外，2020年全年衰退約2成。但玉山金強調，若單以「絕對金額」來看，去年前11月稅前盈餘為31.46億元，位居本國銀行海外分行第2名。

去年玉山銀海外分行加子行占全體獲利比約21%；若再加計OBU則合計占獲利比已經達到了58%。

(時報資訊)