美國公債殖利率持續上揚與通膨持續升高的前景，引發了投資人對股票估值的擔憂，漲幅已高的成長型個股首當其衝，周一美股標普500指數收黑，那斯達克指數更重挫近2.5%。投資人湧向經濟重啟受惠股，受迪士尼大漲逾4%提振，道瓊工業指數以微漲做收。

周一收盤，標普500指數下跌30.21點或0.77%，為3,876.50點，連跌第5個交易日，創下一年來的最長記錄，主要受科技股與非必需消費品類股下挫拖累。

受特斯拉重挫8.6%與其他科技巨頭走跌衝擊，那斯達克指數終場大跌341.42點或2.46%，收在13,533.05點。

蘋果、微軟、Alphabet與亞馬遜延續上周的疲弱走勢，全日跌幅介於0.9%～5%。

數檔重啟經濟股上揚帶來提振，道瓊工業指數扭轉了約200點跌幅，終場微漲27.37點或0.09%，收在31,521.69點。迪士尼漲4.4%，工業巨頭開拓重工（Caterpillar）與化工大廠陶氏公司（Dow Inc）均漲逾3.5%。美國運通（American Express）和雪佛龍（Chevron）分別漲3.2%與2.7%。

道瓊指數上一次收高，而那斯達克指數跌超逾2.4%，發生在2001年5月29日。

美國10年期指標公債殖利率升至1.363%。自2月初以來，10年期債息已上漲約26個基點，估將創下3年來最大單月漲幅。周一30年期公債殖利率站上2.2%，創下1年新高。

部分股票投資人對近幾周來急升的公債殖利率越來越感擔憂，因債息大漲尤其不利於仰賴低廉借貸成本的高成長型公司，進而降低其股票的吸引力。

但華爾街仍有許多人認為債券殖利率上揚，反映的是經濟復甦信心日益增強的跡象，而在強勁的業績支撐下，股票應能吸收利率走高的影響。

Truist首席市場策略師Keith Lerner出具報告指出，我們不認為近來殖利率的攀升會成為牛市的威脅。基於我們正處於經濟復甦的初期、仍有支持性的貨幣與財政政策、企業獲利大幅反彈，以及有利的相對估值，我們仍維持對股票「加碼」的看法不變。

另有分析師表示，在今年與2020年大漲之後，股市回檔是意料之中的事。Reynolds Strategy首席市場策略師Brian Reynolds表示：「這是一次小幅的拉回，主要因股市有點過熱，市場現在有一些擔憂，是因為部分投資人太過小題大做」。

Reynolds雖提到美債殖利率上揚引發的擔憂，但也表示垃圾債殖利率在上周觸及歷史新低，顯示部分投資人從安全的公債轉向風險較高的企業債，「這對股市有利」。

美國聯準會主席鮑爾周二將在參議院金融委員會發表談話，投資人將密切關注聯準會的鴿派前景是否出現任何潛在變化。

本月以來，價值型股票的表現優於成長型股票。各國陸續展開新冠肺炎疫苗接種計畫，投資人看好工業活動反彈與消費者需求回升。

標普500指數11大類股以科技股重挫2.26%，非必需消費品類股跌2.15%，表現最疲弱。

工業股與金融股分別上漲0.3%與0.98%。受油價上漲帶動，能源股大漲3.47%。

Discovery Inc大漲8.9%，該媒體公司表示，受居家防疫效應帶動，預計到2月底其全球付費串流媒體用戶數將達到1,200萬。

連鎖百貨公司Kohl's Corp大漲6.2%，因一群「行動派投資人」（activist investor）提名9位董事進入公司董事會。

美國信安金融集團（Principal Financial Group Inc）漲8.1%，媒體報導行動派投資人埃利奧特管理公司（Elliott Management Corporation）已經入股該人壽保險公司，並計畫推動變革。

德銀上修部分航空股評級至「買進」，航空類股急彈，美國航空（American Airlines）大漲逾9%。

(時報資訊)