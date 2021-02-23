因疫情來襲而受惠的電商龍頭股富邦媒股價發威！受到去（2020）年每股盈餘（EPS）衝上13.87元歷史新高的利多激勵，挾著僅有14億餘元小股本的籌碼優勢，今（23）日股價衝上漲停961元，超車聯發科（2454），也正式晉升至900元級高價股，並讓900元以上個股衝上11檔，寫下歷史新高。

投資專家表示，富邦媒去年EPS達13.87元，但股價來到961元，從本益比（PE）的觀點來看，實在是不便宜，但市場看的是未來成長動能，隨著電商市場成長空間大，未來EPS持續看上，再加上擁有籌碼優勢，帶動法人相繼調高目標價，今年來國泰證期顧問處及元富投顧紛紛將目標價拉高至1,000元。

而富邦媒今日股價衝上漲停961元之後，正式成為台股第八高的高價股，能否晉升為下一個新千金，大家都高度關注，不過，法人也要提醒投資人，高價股多是機構法人鎖碼的天下，之前包括聯發科等千金行情曇花一現，不建議追高。

(工商 )