中國海洋石油集團有限公司昨天宣布在渤海再度發現大型油氣「渤中13-2油氣田」，探明地質儲量億噸級油氣當量。

香港中通社今天報導，渤中13-2油氣田位於渤海中部海域，距離天津市約140公里，平均水深23.2公尺左右；共鑽遇約346公尺厚油層，完鑽井深5223公尺。

經測試，該井平均日產原油約300噸、天然氣約15萬方。

中海油勘探部總經理周心懷表示，未來5年，渤中13-2油氣田將持續推進總體開發方案部署及實施，成為渤海油田上產4000萬噸的重要力量。

中海油集團主要從事海上石油、天然氣開發，是中國第3大國有石油公司。

報導說，中海油近年在渤海先後斬獲大型凝析氣田渤中19-6、億噸級油田墾利6-1等系列重大油氣發現。

報導表示，渤中13-2油氣田投產後，將協同渤中19-6等油氣田，為渤海油田建成中國最大原油生產基地奠定基礎，進一步發揮海上油氣生產對於中國油氣資源安全穩定供應、降低對外依存度的重要作用。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1100223

(中央社)