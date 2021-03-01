日籲中國解除對入境日人進行肛門篩檢 稱日人精神上蒙受很大痛苦 21:072021/03/01 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國強制部分入境人士進行肛拭子篩檢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本官房長官加藤勝信在1日的記者會上表示，關於中國對部分入境人員強制實施肛門篩檢﹙肛拭子新冠PCR檢測﹚，已透過駐北京的日本大使館要求免除對日本人採檢。加藤說：「這是由於大使館接到了一些日本人投訴，稱精神上蒙受很大痛苦。」 加藤接著說，目前尚未得到中方改變檢測方法的答覆，但他表示會繼續努力取消對日本人進行肛拭子檢測。 政變滿月 緬甸軍方鎮壓再升級 陸鳳梨禁令 胡錫進：這點事都驚恐萬狀 民進黨還逞什麼能 (中時 ) #日本人 #進行 #肛門 #篩檢 #精神上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美中戰略競爭 拜登總動員 04:102021/03/01 焦點新聞 緬甸鎮壓單日至少18死 英國譴責暴力籲恢復民主 06:322021/03/01 國際 美1.9兆美元紓困案 不打折難出參議院大門 14:262021/03/01 財經 禁鳳梨根本不算牌 環時：還有什麼牌留民進黨去做噩夢吧 10:072021/03/01 兩岸 檢續追拉法葉艦7億美元贓款 04:102021/03/01 社會新聞 民進黨樹林農會茶壺內風暴 廖本煙遭控賄選駁：子虛烏有、手法骯髒 16:232021/03/01 政治 關西3府縣才解除緊急事態 醫界籲防第4波疫情 12:152021/03/01 國際 控陸蠶食邊境 印度調查登記北方領土 15:182021/03/01 國際 3年前指侵女客呻吟不起訴 按摩師這次被起訴賠20萬 16:002021/03/01 社會 大陸禁止台灣鳳梨 蘇貞昌回應網訝異：軟了 11:392021/03/01 政治 UBA》種族歧視風波 台師大再加強教育球員態度 15:572021/03/01 體育 國際熱門新聞 3歲女童從12樓急墜！搬家工伸手接住救一命 - 國際 英國「巨大火球」照亮夜空傳出巨響長達7秒 愛爾蘭也可見 - 國際 嬌生疫苗一劑免疫 它的特別之處在哪 - 國際 紐時：邊境流血衝突引發印度神秘大停電 陸疑耍狠暗電 - 國際 川普復出舞台驚現納粹邪惡符號 知名高檔飯店下場慘了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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