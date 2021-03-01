日本官房長官加藤勝信在1日的記者會上表示，關於中國對部分入境人員強制實施肛門篩檢﹙肛拭子新冠PCR檢測﹚，已透過駐北京的日本大使館要求免除對日本人採檢。加藤說：「這是由於大使館接到了一些日本人投訴，稱精神上蒙受很大痛苦。」

加藤接著說，目前尚未得到中方改變檢測方法的答覆，但他表示會繼續努力取消對日本人進行肛拭子檢測。

(中時 )