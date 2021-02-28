任天堂的紅白機相信是不少人童年的回憶，但是在中國大陸，他們並沒有紅白機這個家用主機，取而代之的則是一款名為「小霸王學習機」的產品，這款打著學習名號的主機，由於可以遊玩任天堂紅白機的卡帶，成為許多中國民眾的童年回憶。但隨著時代的變遷，近日卻傳出「小霸王學習機」的開發廠商「小霸王文化發展有限公司」涉嫌非法吸金，遭到投資人集體訴訟。

根據《搜狐新聞》報導指出，2016年時，當時發展頗不順利的小霸王文化，提出重新整合小霸王旗下產品與資產，並喊出「打造未來市值超500億的遊戲產業新霸主」的口號。小霸王文化雖然當時已日落西山，但因為其強大的品牌價值，小霸王文化發起的3000萬元的股權認購，很快的就被投資者認購一空。

但在2019年時卻傳出，小霸王文化公司總部人去樓空、上市計畫停滯不前。於是就有將近50位投資者集體起訴，要求小霸王文化退還股權認購款，每筆金額約在人民幣10萬元至100萬元不等。

廣東省中山市第一人民法院也表示，近期的確受理了許多對小霸王文化提出訴訟的案件，幾乎都是股權相關的民事訴訟案件，請求的內容也都是要求小霸王文化退回股權認購款與支付利息。而媒體調查，其中大部分的案件要求都判決小霸王文化敗訴，要求他們退還投資者的認購股權款。而小霸王文化公司本身也被強制宣告破產。

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(中時新聞網)