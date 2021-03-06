水井竟會噴出火？大陸四川樂山市有一個神奇的古井，除了不斷冒出水之外，井口上還會噴出一團團火焰，讓人看得驚呼連連，當地村民甚至會至此泡腳，影片曝光後，在網路上引發討論，當地政府為避免火災風險，已將井圍起來封住。

抖音影片中介紹，犍為縣孝姑鎮有一個怪井，井裡明明不斷流出水，但同時還噴出火焰，片中還可以聽到水咕嚕的響聲，且此現象已存在10幾年，由於畫面過於獵奇，在網路上遭瘋傳，不少人表示「把水氣得直冒火」、「不是說水火不容嗎？」。

拍攝者李姓男子透露，這個井在他小時候就有了，如今他已經41歲，代表此井至少燒了40幾年，水溫大約40度左右，「以前火只有筷子那麼大，現在這個火有茶杯那麼大」、「水井可能是自燃，也有可能是被別人引燃」，而此處原本是一個溫泉，因工程建設而拆除，如今只剩下泉眼。

而這一個井的井台約2公尺高，井口正冒著水泡與熱氣，現場還有硫磺味，當地村民甚至會來這泡腳，當地政府為了避免火災，10幾年前還在井旁建了隔火區域。不過為何井會噴火，經國家地質隊勘察後發現，此井不只是溫泉，井底下還有天然氣釋出。

岩門村紀檢小組長曹正孝表示，他就是孝姑鎮人，國家地質探察隊於1971年至此地質探察，並進行天然氣鑽探，由於天然氣含量不夠充足，因此未處理就將井留下，「這裡的水和天然氣是同一個井口出來的」，井遭廢棄後，地方政府曾要求請專人看管，豈料這段時間又吸引民眾來泡腳，期間還點燃天然氣，並拍抖音才會爆紅。

孝姑鎮工作人員在現場做試驗，將燃燒的紙靠近井口，立即燃起火焰，而且燃燒時間最長達10幾秒，表示水井旁是公路，附近還有小樹林，「因為它是一個溫泉，可以點燃，現在野外不能用明火，有安全隱憂，因此就將它封了，禁止到那裡泡溫泉」。