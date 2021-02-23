昨晚道指上漲，但納指急跌，港股上日吐324點後，23日近乎收復失地，全日升逾三百點，但恒生科指22日跌5.5％後，23日再跌過百點收市。

香港信報報導，恒指開盤跌129點，報30,189點，早盤跌幅擴大至193點，低見30,126點，失守十日線（現處30,316點）後有支持，大盤掉頭回升，匯控中午公布業績好過預期，推動港股大升628點，高見30,948點，但尾盤升幅削半，最終恒指收報30,632點，升312點或1.03％；國企指數升15點或0.13％，報11,909點；恒生科技指數曾挫3.4％，低見9,637點，收報9,863點，跌113點或1.14％。

大盤成交有2674.65億港元。

騰訊為今日交投最旺個股，收市下滑0.9％，成交有191.4億港元。中生製藥飆12％，為表現最佳藍籌。小米挫3.1％，為表現最差恒指成份股。

(工商 )