新北市樹林產業專區太陽光電系統23日舉辦啟用儀式，經濟部長王美花表示，這是一個在大台北地區最大的單一屋頂型太陽光電，對於推動太陽光電是很好的示範效果，也讓外界可以看到在工廠設置太陽光電不但可以降溫、還可以看到企業的綠能政策，對於推動國家的能源轉型有很大的幫助。

王美花在啟用儀式後接受媒體訪問時表示，今年度會持續推動太陽光電，而公部門的屋頂型是過往的主力，今年會大量以產業的屋頂型太陽光電為推展方向。

為了鼓勵業者推動太陽光電，王美花表示，開發商會希望經濟部來協助排除障礙，例如讓各政府機關的跨單位協調有效率、快速，對新竹以北的太陽光電的躉購費率有15％的加乘，就是鼓勵北部也是來設置，「坦白說，很多天氣寒冷的國家也是會設置太陽光電」，所以北部還是可以設置，經濟部會讓外界持續知道太陽光電的好處、簡化相關行政程序。

另外，新任陸委會主委邱太三近期準備跟科技部、經濟部聯繫，針對台灣科技相關領域，推動「營業秘密法」法案修正。對此，王美花說，營業秘密、或是高科技的技術都是台灣非常重要的資產，經濟部也不斷與產業密集溝通，其實台灣在2013年就針對營業秘密有一個修法、引進了非常多的改變，還增加刑事責任，2018年更增訂偵查保密令，未來將持續了解產業界是否有需要修法的需求、有沒有需要跨政府部門後續來做討論的。

(工商 )