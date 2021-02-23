澳洲1月商品貿易盈餘攀升 22:272021/02/23 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據澳洲統計局（ABS）23日公布的最新報告顯示，澳洲1月商品貿易盈餘升至87.54億美元，該月鐵礦砂出口創下史上次高紀錄，不過全月出口仍萎縮9％。此外，1月進口下滑10％，主要因為全球汽車供應不足，汽車進口減少所致。 台中手搖飲品牌 全球大布局 澳洲棉花豐收 沒陸182億市場農民狂找替代方案 (工商 ) #貿易盈餘 #進口 #澳洲 #澳洲統計局 #ABS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英鎊、澳、紐元勁升 創3年新高 04:102021/02/23 全球財經 陸1月房價壓不住 一二線城漲幅擴大 深圳年漲15.3％ 10:352021/02/23 兩岸 《電腦設備》新品出貨 力致營運添柴 16:142021/02/23 財經 美不具經貿吸引力 學者：拜登難在亞洲組成反華同盟 10:552021/02/23 財經 微軟結盟歐出版商 推動新聞付費機制 09:152021/02/23 財經 大陸連續第5年成為德國最大交易夥伴 10:452021/02/23 兩岸 《百貨股》去年每股賺21.6元、擬派利19元 寶雅雙締新猷 09:262021/02/23 財經 抵制也難擺脫依賴 陸去年再成印度最大貿易夥伴 13:312021/02/23 財經 匯率不穩、降息 人民幣、澳幣保單暫別主流 20:502021/02/23 財經 專家傳真－英國與歐盟貿易協議開展新局 04:102021/02/23 專題周報 景氣復甦 REITs蓄勢待發 04:102021/02/23 投資理財 財經熱門新聞 美股殺成血海！那指開盤下跌300點 特斯拉狂瀉9％ - 財經 北京進展最快！比特幣狂瀉近萬美元 專家警告大敵來臨 - 財經 大樂透1.1億頭獎號出爐 春節大紅包最後2組等你拿 - 財經 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 台積電5奈米晶片缺貨 華為新機290萬人搶買 陸媒爆實況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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