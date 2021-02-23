根據澳洲統計局（ABS）23日公布的最新報告顯示，澳洲1月商品貿易盈餘升至87.54億美元，該月鐵礦砂出口創下史上次高紀錄，不過全月出口仍萎縮9％。此外，1月進口下滑10％，主要因為全球汽車供應不足，汽車進口減少所致。

(工商 )