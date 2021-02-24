110學年大學學測共128,606人報考，今（24日）上午9時大考中心將公布成績與各科五標，考生可透過網路和語音查詢成績，而成績通知單則將在明（25日）寄發，如考生對成績有疑義，明起至下周二（2日）可上網申請成績複查，結果將於3月8日出爐。

大考中心表示，學測成績今天出爐，考生自上午9時起可透過網路和語音查詢，另外報名資料有填寫手機號碼的考生，今天也將會收到簡訊通知成績，而學測的成績通知單則將於明天寄發。

大考中心指出，今天網站上也將公布學測各考科的「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準，以及原始分數、級分對照表、級分人數百分比累計表和2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表。

大考中心提醒，如果考生對於成績有疑義，可在2月25日上午9時至3月2日下午5時止，使用考生成績通知單上的「考生申請成績複查密碼」上網申請成績複查，每科的作業費用為50元整，而成績複查結果則將於3月8日通知。

根據大學甄選入學委員會資料顯示，大學個人申請將在3月23日到3月24日開放報名，3月31日公布第一階段篩選結果。

(中時新聞網)