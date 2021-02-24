【愛傳媒黃士修專欄】最近幾天，政治圈、媒體圈、社運圈，各界人士都動起來幫忙宣傳藻礁公投，我其實看了很心痛。

因為我一直記得，當初站在藻礁公投記者會旁邊，民進黨立委洪申翰的嘴臉。反蘭嶼核廢貯存場也是、反知本溼地光電案也是。

至今，蘭嶼核廢未遷出、知本濕地被開發，原住民族不是被利用，就是被分化。而那個人繼續吃香喝辣，一邊說要推動氣候法案，一邊說要迎戰擁核公投。

三接正在動工，千年藻礁已經開始被破壞了。我們還要忍受多少消費原民正義、土地正義、環境正義的行為！

藻礁公投連署剩不到一週，目前連署書未破十萬張。一開始整整75個公民團體，結果日均回收只有1300張，每個公民團體平均只收到17張。

猶記當年以核養綠公投時，聲援的公民團體屈指可數，更多的是「公民」本身親自走上街頭、車站推動連署作業，當時收連署書的數量可沒有這麼慘。

綠盟、地公、環盟在做什麼呢？民進黨側翼又在做什麼呢？它們在凱道開記者會，預告要舉辦反核音樂會，呼籲全民投下核四公投反對票。

請問：中華民國有史以來，哪一個政策引發最多公投案？答案：非核家園。

包括：第7案反空污公投（全國公投通過）、第8案反深澳公投（全國公投通過）、第16案以核養綠公投（全國公投通過）、第17案重啟核四公投（已成案待投票）。

還包括：核能減煤公投（被中選會駁回）、核電延役公投（被中選會駁回）、公投綁大選公投（與反萊豬公投連署中）。

別說台灣，就算放眼國際，也沒有任何一個國家因為某個政策有如此多的公投案。藻礁被毀就是因為觀塘三接，觀塘三接就是因為大潭擴建，大潭擴建就是因為非核家園。

核四開起來，中火關一半，藻礁留珍愛。核四不給用，燃氣占過半，通匪又賣台。

作者為以核養綠公投發起人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)