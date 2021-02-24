亞德諾半導體（Analog Devices Inc.，ADI）和VOLVO富豪汽車，VOLVO的首款純電動SUV XC40 Recharge將採用ADI電池管理系統（BMS）和汽車音訊匯流排（Automotive Audio Bus，A2B）IC。這些先進技術不僅可減輕車輛重量並充分延長行駛里程，讓電動車的擁有成本更具吸引力，同時支援永續發展的未來需求。

VOLVO XC40 P8 Recharge曾入圍2021年北美年度車型大獎（NACTOY）準決賽，NACTOY獎表彰在創新、設計、安全、操作、駕駛人滿意度和價值等方面的傑出表現，通常授予本年度內表現卓越的新車型。

VOLVO電力傳動解決方案經理Lutz Stiegler表示，BMS性能對於電動車XC40 Recharge實現其無聲但強大、零碳排放、安全的駕駛體驗承諾非常重要，我們對首款純電動SUV的每個面向和零件都深入思考和研究，確保每次充電的續航里程更長、車輛使用壽命更長、駕駛更安心，同時降低擁有成本。

在車輛的整個使用壽命中，ADI的IC均能提供業界領先的精度，不僅大幅提高每次充電的續航里程，並且適用於混合動力汽車到全電動汽車的所有車輛。這些IC符合全球安全標準，並適用於多種電池化學材料，包含支援社會和環境永續發展的磷酸鐵鋰（LFP）等零鈷電池化學材料。

基於ADI的A2B和SHARCR音訊處理器的音訊解決方案不僅提供身歷其境的駕駛艙體驗，且支援可持續發展趨勢。身歷其境的音效、降噪和語音等新音訊功能逐漸成為汽車的標準配備，同時也帶來嚴峻的佈線挑戰。ADI的解決方案使音訊系統能夠連接到低延遲匯流排架構中，不僅能保證高音訊保真度，還可在車內節省多達50公斤的電線和絕緣裝置，該組合對XC40 Recharge等電動車尤為重要，因重量減輕表示可使行駛里程增加。

ADI汽車事業部副總裁Patrick Morgan指出，電動車為汽車產業的發展趨勢，這個市場正在顯著成長，預計到2025年時，全電動車每年將達到1000萬輛。ADI致力於持續為所有合作夥伴提供創新的技術，引領汽車產業走向永續發展的未來。

(工商 )