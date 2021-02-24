需求強勁，周二紐約棉花期貨續漲；因美國大豆和玉米價格飆漲，連帶影響農民可能種植的棉花減少，供應緊縮提振下，且南美天氣的擔憂，亦支撐棉花延續漲勢繼續；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨漲0.5%，收盤每磅91.37美分；而5月棉花期貨漲0.3%，報每磅92.67美分。

中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸16625元人民幣，較前一日增加65元人民幣；庫存方面，截至2月22日，ICE登記庫存100326包。(商品行情網)

(時報資訊)