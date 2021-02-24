無線連接和智慧感測技術領導廠商CEVA新推出Bluebud平台，這是一個高度整合的無線音訊平台，在快速成長的藍牙音訊市場中實現支援DSP功能的藍牙音訊IP的標準化，其中包括真無線立體聲（TWS）耳機、聽戴式裝置、無線揚聲器、遊戲耳機、智慧手錶和其他穿戴式裝置。藍牙音訊市場預計將在未來幾年加速成長，根據ABI Research的預測，到2024年，每年將有近20億個裝置出貨。

Bluebud平台解決了半導體和系統公司在開發無線音訊系統時面臨的技術複雜性和專業知識不足的問題。該平台可提供一個標準化且獨立的解決方案，對於把目標放在利潤豐厚的藍牙音訊市場的公司，他們能直接在其系統單晶片（SoC）設計上即插即用這個解決方案，從而可大幅降低進入該領域的入門門檻，並加快上市時間。Bluebud平台對於可在CEVA-BX 1 DSP上或任意的主CPU上運行的主機級應用提供支援，從而實現終端產品差異化。

這款平台採用小型低功耗設計，將CEVA的RivieraWaves藍牙5.2 IP（RivieraWaves 5.2 IP）、Classic Audio和LE Audio，以及CEVA-BX1音頻處理器（CEVA-BX1 audio processor）整合在一起，並搭配用於無線音頻的所有週邊，佔用面積小於0.5mm2，以22nm製程生產。單核心架構使得從RF到音訊輸出的總延遲降低到20ms以下，從而確保電影和遊戲的音訊及視訊完美同步。該平台設計還整合了高階電源管理單元，可通過完全整合的藍牙音訊平台本身具備的精密時鐘和電壓縮放，來支援省電和休眠關機模式。

而且，整合的CEVA-BX1 DSP搭配了SenslinQ DSP軟體框架，使半導體和ODM客戶能夠將來自CEVA、其生態系統中的合作夥伴或客製軟體提供的具差異化且加值的軟體整合到Bluebud平台上。CEVA在Bluebud平台上提供的選項式軟體包括ClearVox多麥克風降噪和回音消除、WhisPro語音觸發和指令，以及MotionEngine Hear，可通過敲擊和雙擊、頭部追蹤、入耳式偵測及活動分類等執行使用者控制功能。

對於精簡的AI推理工作負載，Bluebud讓客戶可利用Tensorflow Lite Micro神經網路框架的原始支援，執行TinyML模型（例如喚醒單詞引擎）來召喚語音助理或檢測聲學事件，以增強情境感知。

CEVA技術長Erez Bar-Niv表示，消費者對TWS耳機和其他無線音訊裝置的需求大幅度增加，有越來越多的使用案例出現，功能也持續翻新。Bluebud平台可為任何半導體或系統公司實現標準化支援DSP功能的藍牙音訊IP，通過這個提供可靠、高品質藍牙連接和音訊性能的即插即用型IP（drop-in IP），解決了在藍牙上同步傳輸音訊封包的複雜挑戰。在我們的音訊、語音、感測器融合和AI軟體產品組合的支持下，使用Bluebud平台的客戶可以開發出性能卓越、具差異性的無線音訊解決方案，以前所未有的速度應對從預算到最佳體驗所有層面問題。

自首次亮相以來，憑藉著可強化音訊品質和傳輸強度，以及啟用新的音訊共享使用範例，Bluetooth及其整合在內的LE Audio功能改變了Bluetooth音頻。音訊品質的提升歸功於LC3編解碼器，該編解碼器也針對CEVA-BX1進行了最佳化，還可以降低功耗，從而延長了TWS耳機和其他音訊串流設備的電池壽命。

CEVA-BX1處理器將高效的DSP計算能力與嵌入式應用的高階編程和精簡程式碼大小等要求結合在一起；使用11級管線設計和4路VIEW微架構。CEVA-BX1的可提供並行處理的指令集架構（ISA）支援廣泛用於神經網路推論、降噪和回聲消除的單指令多資料（SIMD），以及用於高精度感測器融合演算法。CEVA-BX1配有完整的軟體開發工具鏈，其中包括高階LLVM編譯器、以Eclipse為基礎的除錯器、DSP和神經網路運算庫、以Tensorflow Lite Micro提供神經網路支援，以及業界領先的即時作業系統（RTOS）選擇。

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