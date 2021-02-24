美國民主黨籍國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）於美東時間23日表示，已經指示相關的委員會草擬議案，主要是制訂針對中國挑戰而採取的應對措施。外媒報導，相關行動預期將獲得美國兩黨共同支持，因為共和黨普遍贊成對中國採取較強硬立場。

路透報導，舒默在記者會上表示，相關議案是以2020年提出、動用1,000億美元，加強美國在主要科技領域保持領先地位的兩黨共識議案為基礎，而且可能涵蓋更多領域，例如製造、科學、供應鏈及晶片等。舒默期望，相關議案可以在2021年春季送至全體大會處理。

另一方面，美國參議員默克利（Jeff Merkley）表示，兩黨參議員最快於美東時間24日恢復立法，對抗中國對美國的審查做法。而美國國會這項新措施是要讓中國為其不斷努力壓制國外批評聲音的做法負責。

報導指出，美國官員曾抱怨，中國政府不斷尋求迫使美國企業採取親中立場，包括從連鎖飯店和航空業到好萊塢電影製片廠等行業，藉此壓制對中共的反對聲音。

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