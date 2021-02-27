中國常駐聯合國代表張軍美東時間26日表示，中國和緬甸是友好鄰邦，中方一直十分關注緬甸局勢的發展。中方希望緬甸各方從國家民族的根本和長遠利益出發，在憲法和法律框架下通過對話協商，妥善處理分歧，維護政治和社會穩定，以和平方式解決出現的問題，繼續有序推進國內民主轉型進程。當前形勢下，各方都應保持冷靜克制，不要做激化矛盾、升級緊張的事情，不要使用暴力，防止出現大規模流血事件。中方正同緬甸相關各方進行接觸溝通，推動局勢緩和降溫，早日恢復正常。

新華社27日報導，第75屆聯合國大會26日舉行非正式會議，聽取聯合國祕書長緬甸問題特使比爾格納通報。張軍出席會議並闡述中方立場。

張軍指出，緬甸國內發生的事情本質上是緬內政。國際社會應當在尊重緬甸主權、政治獨立、領土完整和國家統一的前提下，幫助緬甸相關各方按照緬甸人民意願和利益開展對話與和解。國際社會發出的聲音、採取的措施應有助於緬各方彌合分歧、解決問題，應避免激化矛盾使局勢進一步複雜化。

張軍表示，緬甸是東協大家庭的一員。中方支援東協以「東協方式」就緩和緬當前事態發揮積極作用，讚賞東協國家斡旋努力。東協國家正在討論舉行非正式特別外長會，中方期待有關會議能在協商一致的基礎上盡快舉行，為推動問題解決提供有益平台和機會。

中方相信東協作為成熟的地區組織，有足夠的政治智慧協助緬甸渡過難關。中方也支持比爾格納特使繼續開展斡旋調解工作，希望她維護好與緬甸各方溝通管道，廣泛開展接觸，積極勸和促談。國際社會應該為比爾格納特使的工作創造有利條件，留出必要空間。

張軍指出，緬甸若開邦（羅興亞人）問題根本上要由緬甸和孟加拉通過雙邊對話協商加以解決。中方不希望緬國內局勢對這一問題的解決造成新的困難。

(中時 )