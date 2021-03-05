大陸國家發改委主任何立峰5日談及2021年經濟預期目標任務時表示，從1、2月份情況來看，中國經濟保持了穩中向好的態勢，發展後勁很強，目前比較困難的是第三產業，難點、問題、堵點相對較多。

當日，十三屆全國人大四次會議開幕，今年的政府工作報告給出了2021年中國經濟發展的預期目標，其中將GDP增速目標設為6％以上。

對此，何立峰在會後舉行的部長通道上稱，今年的目標任務已經確定，提出國內生產總值增長6％以上。經濟形勢確實比較複雜，主要是不確定性因素比較多。一個是疫情怎麼走，一個是外部環境怎麼變化，中國經濟已經深度融入全球經濟，這個影響是客觀存在的。

何立峰指出，從今年1、2月份的情況來看，中國經濟延續了去年下半年特別是第四季以來的走勢，保持了穩中向好的態勢。1、2月份出口增長可能超過50％，PMI等先行指標一直保持在50％以上，用電量、發電量的增長幅度一直保持在20％以上，鐵路日裝車量等貨運指數增長幅度一直保持在10％以上。

何立峰表示，這都說明，中國企業適應形勢發展變化的能力很強，中國經濟的韌勁很強，中國經濟發展的後勁很強。因此，我們有信心、有決心、有實力、有底氣實現今年的目標任務。

何立峰分別從三大產業的角度分析稱，從第一產業看，經過多年實施「藏糧於地、藏糧於技」戰略，中國農業基礎設施條件有了極大的提升和改善，如果不發生特別重大的自然災害，今年糧食產量保持在1.3兆斤以上是可以實現的，全國基本口糧可以實現自給。

從第二產業看，經過多年實施供給側結構性改革、推進高質量發展，新興產業方興未艾，傳統製造業正在加快向高端化、智能化、綠色化方向發展，中國工業門類齊全、體系完整的優勢日益凸顯，前景可期。

何立峰強調，目前比較困難的是第三產業，難點、問題、堵點相對比較多，特別是酒店住宿、客運服務、旅遊娛樂方面的問題要多一些，中小微企業困難會大一些。各地方、各部門正在會同相關方面，大力幫助企業解決這些難題。我們相信，是可以實現全年目標任務的。

(工商 )