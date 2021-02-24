電子支付系統公司Square上季與去年全年業績表現均優於市場預期，但披露購買了價值1.7億美元比特幣，受此打擊，周二盤後股價大跌5.57%，報242.30美元。

稍早前在一般交易時段，該公司股價下挫4.3%，收在256.59美元。本周比特幣價格跌跌不休，使Square股價表現疲弱。

Square表示，繼2020年10月購買4,709枚比特幣後，該公司又購買了約3,318枚比特幣，截至2020年底，比特幣約占公司總資產約5%。

周二比特幣價格持續下跌，盤中不只跌破5萬美元大關，更一度跌至45,041美元，其市值自上周首度突破1兆美元後，目前已跌破9000億美元。

目前比特幣跌幅收斂，根據Coindesk報價，比特幣在過去24小時下跌近2%，報51057.21美元。

受比特幣大跌拖累的還有特斯拉，該電動車大廠周二盤中一度暴跌逾13%，創下去年9月以來盤中最大跌幅，雖然終場僅跌2.19%，但加上周一的收跌8.55%，特斯拉今年以來的累計漲幅已全數回吐，股價由紅翻黑，與1月25日創下的歷史高點相比，特斯拉股價已下跌28%。

Square在發布財報時表示，該投資是Square對比特幣資產的承諾之一，公司將持續評估其比特幣總投資與其他投資的比較。

Square的創辦人暨執行長，同時也是推特創始人多爾西（Jack Dorsey）亦是數位貨幣的支持者。

Square公布2020年第四季總營收年增141%，為31.59億美元，優於市場預估的30.9億美元。淨利年減25%，為2.94億美元，相當於每股盈餘0.59美元，較前一年同期的0.83美元下滑。經調整後每股盈餘為0.32美元，優於前一年同期的0.23美元，並超出市場預期的0.24美元。

此外，該公司去年全年總營收為94.98億美元，較2019年的47.14億美元大幅成長，並超出市場預估的94.2億美元。全年淨利為2.13億美元，每股盈餘為0.44美元，較2019年衰退。經調整後全年每股盈餘為0.84美元，優於2019的0.80美元與市場預估的0.75美元。

(時報資訊)